Eremiti: Milano, dal 26 giugno una mostra promossa da Azione cattolica e cooperativa In dialogo all’Università Statale

“La via dell’Esychia”: è il titolo della mostra fotografica sull’eremitismo che sarà esposta presso l’Università Statale di Milano di via Festa del Perdono, dal 26 giugno al 1° luglio. Il progetto, che valorizza l’opera fotografica di Eliana Gagliardoni, viene realizzato dalla Cooperativa In Dialogo – Cultura e Comunicazione e dall’Azione cattolica ambrosiana, che si avvalgono del patrocinio e del sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Con il Sud. Oltre alla mostra si prevede una pubblicazione e una repository sul sito internet dedicato. “Presentare a Milano l’esperienza e la vita di 12 eremiti – donne e uomini di varie parti d’Italia – vorrebbe porre delle domande che diventino provocazione: perché persone che conducono vite ordinarie, talvolta in carriera, scelgono l’eremo? Nella secolarizzazione con crisi delle religioni c’è ancora spazio per la spiritualità? Nella nostra società il silenzio resta un’utopia per pochi o può diventare uno spazio personale del quotidiano per molti?”, scrivono i promotori. Domande che interrogano le realtà ecclesiale e laiche. “Riflessione tanto più richiesta in un cambio d’epoca, fra ambiente da tutelare e intelligenza artificiale da governare. Una provocazione dove anche il silenzio ha un suono, che ti costringe a indagare nel profondo”.