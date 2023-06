A Sua immagine: nella puntata di oggi viaggio alla scoperta di Agrigento. Domani speciale sui santi Pietro e Paolo

Agrigento è la città protagonista della puntata di oggi di A Sua immagine, in onda su Rai Uno dalle 16. Il capoluogo siciliano, scelto quale capitale italiana della cultura per il 2025, è celebre nel mondo per la valle dei templi, il meraviglioso sito che ospita testimonianze straordinarie della civiltà greca: Lorena Bianchetti, naturalmente, lo mostrerà, rivelandone anche alcuni tratti storici meno conosciuti. Ma Agrigento non è solo cultura ellenica: la città è ricca di altri tesori, dai meravigliosi sarcofagi romani custoditi nella cattedrale di San Gerlando, a luoghi di eccezionale bellezza e importanza ambientale, come Punta Bianca con la sua scogliera di marna. E non meno importanti sono i grandi scrittori nati in questa provincia: Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Camilleri che rendono la città un luogo unico per la produzione letteraria del nostro paese.

È poi estremamente significativa la storia di fede della città: una fede che si manifesta nella religiosità popolare, con la devozione a San Calogero, ma anche con la testimonianza di santi moderni, quali il giudice Rosario Livatino, a cui il programma dedicherà uno spazio consistente, attraverso le parole di un giudice suo collega e amico. Da sabato 24 giugno alle 16.30, parte una nuova serie di puntate de Le Ragioni della Speranza. A condurre suor Agnese Rondi della Congregazione del Cottolengo. Suor Agnese accompagna i telespettatori alla scoperta del passo del Vangelo da commentare tramite luoghi, persone, esperienze, lo fa trasportandoci nel suo mondo e attraverso il suo sguardo fotografico. Si parte da Torino. Attraverso l’incontro con il professor Bruno Barberis, alla scoperta del volto più sacro della città, custode della Sindone e culla di santi sociali. Nicoletta Pacini, invece, responsabile manifesti del Museo Nazione del Cinema, conduce i telespettatori in un viaggio alla scoperta dell’immagine di Gesù e di alcuni santi nella storia del cinema. Infine, nella città del Salone del libro incontriamo Annalena Benini, nuova direttrice del Salone, che parla della figura straordinaria di Annalena Tonelli, missionaria laica tra i poveri dell’Africa.

La puntata di domani, alle 10.30, sarà dedicata a Pietro e Paolo. Due santi, due personalità diverse e complementari. La loro storia, le loro idee, i loro incontri, i loro scontri. Due carismi con un comune destino di martirio a Roma. Lorena Bianchetti approfondirà queste figure con la biblista Rosanna Virgili e l’economista Luigino Bruni. Le caratteristiche di San Paolo come apostolo delle genti saranno ripercorse nei suoi itinerari in Turchia tra Laodicea, Antiochia di Pisidia, Iconio. Il profilo di San Pietro sarà esemplificato con la riproduzione fedele della barca di Pietro, ritrovata nel lago di Tiberiade e riprodotta in Italia e che ora si trova nei Giardini Vaticani. E don Andrea Lonardo, nei Fori romani, illustrerà la presenza di San Pietro e San Paolo a Roma. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Concordia Sagittaria (Venezia). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.