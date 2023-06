Libri: Varagona (Ucsi) racconta “L’eredità di Carlo Urbani”, simbolo della lotta contro la Sars. Presentazione a Lecce

Si terrà lunedì 26 giugno alle ore 18.00 presso la Libreria Paoline di Lecce la presentazione dell’ultimo libro di Vincenzo Varagona, giornalista Rai e presidente nazionale Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) dal titolo “L’eredità di Carlo Urbani, il protocollo che ha salvato milioni di vite” (Ed. Paoline 2023). “Un’opera questa che giunge a vent’anni dalla morte di Carlo Urbani, simbolo della lotta contro la prima Sars che flagellò il mondo esplodendo tra il 2002 e il 2003”, spiega una nota dell’editore. Il libro di Varagona “si prefigge lo scopo di raccontare non l’eroe, non la leggenda ma l’uomo, il medico, il padre di famiglia, l’amico che ha semplicemente travalicato i confini di casa propria per vivere al servizio della medicina e della persona umana. Medicina, cura, umanità, missione (o più precisamente, missioni) sono le parole chiave che sintetizzano l’esperienza di vita di Carlo Urbani”. Un’esperienza la sua raccontata in questo libro dal presidente nazionale dei giornalisti cattolici italiani “non come una pedante biografia ufficiale quanto invece come una composizione di tessere di un mosaico rappresentate dalle testimonianze di coloro che l’hanno conosciuto, amato, stimato e accompagnato nel percorso della sua vita terminata prematuramente proprio a causa della Sars che in poco tempo lo condusse alla morte. Ciò che però poteva rappresentare la drammatica fine di un’esistenza che era ancora tutta da vivere, si trasformò ben presto e sin da subito in una possibilità di dare speranza e senso al dolore”. Infatti proprio grazie ad Urbani, fu scoperta la Sars e fu avviata la ricerca su di essa e le cure per sradicarla.