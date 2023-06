Ue: difesa dei consumatori, dal 25 giugno in vigore la direttiva sulle class action

Domenica prossima, 25 giugno, entrerà in vigore la direttiva sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi dei consumatori. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Con le nuove regole i consumatori potranno difendere i propri diritti non solo individualmente, ma anche attraverso azioni collettive. Le organizzazioni dei consumatori, designate dai Paesi Ue, potranno avviare azioni giudiziarie contro le pratiche illegali delle imprese o dei commercianti per conto dei consumatori. In questo modo i consumatori vittime di un danno, causa di una pratica commerciale illegale, potranno “chiedere collettivamente un risarcimento, una sostituzione o una riparazione”. Le azioni rappresentative a tutela dei consumatori riguardano la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi, il turismo, l’energia o le telecomunicazioni. Inoltre, la Commissione ha lanciato “Ec-React”, una piattaforma online che consente lo scambio di informazioni in tutta l’Ue sulle azioni rappresentative. “Questa importante legge consente ai consumatori vittime di pratiche commerciali illegali di far valere i propri diritti e di chiedere giustizia collettivamente. Questo principio, sancito per la prima volta nell’acquis dell’Ue, punta a rafforzare i consumatori e a migliorare le condizioni di parità per scoraggiare gli autori di tali pratiche illegali. Ci aspettiamo che tutti gli Stati membri designino rapidamente gli enti che saranno qualificati a promuovere tali azioni”, ha detto la vicepresidente per la Trasparenza, Věra Jourová.