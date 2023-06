Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani storie di speranza oltre la malattia

Tutto piò cambiare per una malattia. I sogni finiscono, i colori scompaiono, niente ha più senso. I protagonisti della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, invece, hanno reagito ed hanno guardato oltre la malattia, sostenuti dalla fede e dall’ospedale più vicino: la famiglia. E stato così, per l’ospite di questa domenica, 25 giugno, ore 7,30, su Rai Tre e Rai Play, Stefano Buttafuoco, giornalista Rai e conduttore, che al microfono di Eva Crosetta racconterà la storia di suo figlio Brando, affetto da una malattia rarissima, la sindrome di West, e di come questo evento abbia cambiato decisamente la sua vita e quella di sua moglie, Alessia, fino alla decisione di fondare insieme l’associazione Unici. Il sentiero di conversione di Stefano ed Alessia è anche quello di un’altra coppia, di Giovanni e Dora, che dopo la scoperta della malattia del figlio sono tornati a vivere nel borgo di Valogno (Ce). Qui hanno cambiato il grigiore della malattia, inondando di colori e di speranza il loro sguardo sul futuro e quel borgo che rischiava di scomparire.