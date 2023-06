Papa Francesco: Gmg Lisbona, video messaggio per Edna, ragazza portoghese malata terminale. “Grazie per la tua tenerezza e per la pace che hai nel cuore”

“Edna, ho ricevuto la tua lettera, grazie! Grazie per la tua tenerezza e grazie per la pace che hai nel cuore”. Con un video messaggio Papa Francesco risponde così a Edna, una ragazza portoghese di 17 anni, che soffre di una malattia terminale e ha scritto al pontefice rammaricandosi di non poter partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg). “Questa pace – le dice il Santo Padre – è come un seme piantato nel cuore di tutti noi che ti vediamo e di tutti quelli che parlano con te. Grazie! Ti accompagno in questo viaggio che stai compiendo. Ti accompagno e so che sarai ben accolta. Ti accompagno pregando per te, pregando con te, e guardando Gesù, che sempre ci attende. Grazie!”.

Edna, che appartiene alla parrocchia di São Maximiliano Kolbe, a Lisbona, ha raccontato a Papa Francesco che “pochi giorni fa”, il medico le ha detto che la sua morte sarebbe avvenuta presto. Pur essendo scritta alla Gmg, per motivi di salute, la ragazza ha voluto confidare al Papa di non poterlo accompagnare fisicamente in questo viaggio. “Quando ho saputo che la Gmg si sarebbe svolta in Portogallo sono stata molto felice, perché ogni volta che vedo parlare il Papa in televisione, mi sento bene, come se non avessi alcuna malattia”. Vedere il papa e partecipare alla Gmg era per Edna un “sogno”. Ha così deciso di scrivere al Santo Padre una lettera perché sappia “cosa significa e quanto sia importante per me e la mia famiglia”. Edna ha chiesto al Papa di pregare per lei e Francesco nel video messaggio le ha chiesto di fare lo stesso per lui. “E ora ti do la mia benedizione – le ha detto il Papa – perché ti dia forza anche in questo viaggio”.