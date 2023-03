Diocesi: Padova, il 21 marzo un convegno dedicato a mons. Nervo a 10 anni dalla morte con un contributo del card. Zuppi

A dieci anni dalla morte di mons. Giovanni Nervo (2013 – 21 marzo – 2023), la Fondazione Emanuela Zancan onlus e la diocesi di Padova, con il patrocinio della Facoltà Teologica del Triveneto (Fttr) propongono, martedì 21 marzo il convegno dedicato alla figura di questo grande uomo e prete della diocesi patavina, dal titolo “Don Giovanni Nervo – Il Signore mi ha condotto per mano” (Fttr – ore 16), nel corso del quale verrà presentato il volume “Il Signore mi ha condotto per mano” redatto da un gruppo di compagni di viaggio che hanno collaborato con lui in Caritas italiana, in diocesi e in Fondazione Zancan. L’incontro prevede una prima parte “Memoria e profezia”, coordinata da Luca Bortoli, direttore de La Difesa del popolo, con gli interventi del vescovo di Padova Claudio Cipolla, il contributo del cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi, diverse testimonianze e la rilettura della figura di mons. Nervo da parte di alcuni giovani. Una seconda parte, coordinata da don Salvatore Ferdinandi (vicario generale della diocesi di Terni, Narni e Amelia) metterà a tema “La teologia della carità” a partire dall’omonimo premio (don Andrea Toniolo, preside della Facoltà teologica del Triveneto) per giungere alle prospettive (Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana e mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova). Al termine, alle ore 18.30, nella cappella dell’Annunciazione della chiesa del Seminario si celebrerà una santa messa in ricordo di mons. Nervo (a dieci anni dalla morte) e mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini (a otto anni dalla morte). La celebrazione sarà anche il momento conclusivo delle celebrazioni legate ai 140 anni delle Cucine economiche popolari, gestite dalla Fondazione Nervo-Pasini, che prende il nome proprio dall’esempio di questi due giganti della carità. Il convegno verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova