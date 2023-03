Teologia: il 24 marzo a Cagliari il convegno “Ateismo religioso e ricerca di Dio”

(foto Facoltà Teologica della Sardegna)

È in programma per venerdì 24 marzo, alle ore 16,30 nell’aula magna della Facoltà teologica della Sardegna di Cagliari, il convegno dal titolo “Ateismo religioso e ricerca di Dio”, al quale prenderanno parte mons. Ignazio Sanna, presidente emerito della Pontificia Accademia di Teologia, sul tema “La questione di Dio oggi”, Gaspare Mura della Pontificia Università Urbaniana, che affronterà l’argomento “Considerazioni intorno all’ateismo religioso”, e Felice Nuvoli dell’Università degli studi di Cagliari sul tema “Reazioni al tema dell’ateismo religioso”. L’incontro sarà moderato da Vinicio Busacchi dell’Università degli studi di Cagliari, ed è organizzato dalla Facoltà teologica della Sardegna e dalla Facoltà di studi umanistici dell’Università di Cagliari in occasione della pubblicazione dell’ultimo numero di Path dal titolo “Ateismo religioso e ricerca di Dio”.