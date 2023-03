Diocesi: Acireale, con l’arrivo della primavera si illustra il funzionamento della meridiana della cattedrale

Lunedì 20 marzo 2023, equinozio di primavera, a partire dalle 11, l’ingegnere Antonino Ortolani illustrerà il funzionamento della meridiana della Basilica Cattedrale, realizzata 180 anni fa nel febbraio 1843. A seguire, i visitatori avranno modo di vedere l’esatto momento e il punto in cui la meridiana segnerà il Mezzogiorno astronomico, prima dell’equinozio di primavera. Ad Acireale e in tutti i paesi sullo stesso meridiano, il 20 marzo, in corrispondenza del mezzogiorno locale, l’orologio segnerà le 12.07, per cui bisognerà aspettare oltre dieci ore per l’evento equinoziale, che avverrà intorno alle 22.00. “È importante per la Chiesa cattolica conoscere in questa data la fase lunare, perché la domenica successiva al plenilunio che segue l’equinozio sarà la Pasqua di Resurrezione, quest’anno il 9 aprile”, si legge in una nota. L’evento è organizzato dalla Basilica Cattedrale in collaborazione con l’Università Popolare.