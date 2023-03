Volontariato: accordo tra Agesci e Croce Rossa italiana per promuovere la partecipazione dei giovani

Firmato ieri a Roma un protocollo d’intesa per proseguire la collaborazione tre Agesci e Croce Rossa italiana. Tra gli obiettivi, favorire l’educazione non formale dei giovani e la loro partecipazione attiva, all’interno sia della vita associativa che della comunità sociale, al fine di aumentarne sempre di più il loro protagonismo e la loro responsabilità e promuovere campagne congiunte volte alla sensibilizzazione sul tema dell’educazione sanitaria, sulla cultura dell’assistenza alla persona.

Croce Rossa italiana e Agesci – che hanno già collaborato durante il periodo della pandemia alla costruzione di percorsi di formazione e tutela della salute delle persone – intendono con questo accordo definire insieme le attività di formazione e informazione, che consentano l’acquisizione ed il potenziamento delle competenze sia teoriche sia pratiche dei propri volontari. Croce Rossa Italiana realizzerà e pianificherà iniziative ed eventi formativi e Agesci favorirà lo sviluppo e la diffusione delle attività e dei servizi che la Croce Rossa svolge sul territorio. L’accordo è stato sottoscritto da Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del Comitato nazionale Agesci, e da Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente nazionale di Croce Rossa italiana, che hanno sottolineato come entrambe le realtà abbiano aree d’interesse comuni e che questo protocollo ne sia la realizzazione. “Con questo accordo mettiamo al centro il servizio verso il prossimo e la comunità – hanno dichiarato i tre presidenti -, con particolare attenzione alla cultura di preparazione all’emergenza, nonché all’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. E ancora la lotta alle discriminazioni e la promozione di una cultura di non violenza e di pace, di sentimenti di amicizia e fratellanza internazionale e relative forme di cooperazione; alla valorizzazione del protagonismo giovanile, della partecipazione associativa e dell’importanza dei giovani come agenti di vero cambiamento. Su questo Agesci e Croce Rossa stringono oggi un’alleanza davvero significativa”.