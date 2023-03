Diocesi: Chieti-Vasto, domani celebrazione della Traditio Symboli e professione di fede per i cresimandi

Sarà la parrocchia “San Francesco Caracciolo” a Chieti-Tricalle ad ospitare nel pomeriggio di domani, domenica 19 marzo, la celebrazione della la Traditio Symboli con la professione di fede per i cresimandi. L’appuntamento, presieduto dall’arcivescovo Bruno Forte, è in programma alle 15. “Il nostro desiderio – hanno scritto don Gilberto Ruzzi e l’Equipe diocesana dell’Ufficio catechistico – è che i ragazzi siano il più possibile protagonisti di questo pomeriggio, vorremmo dare loro spazio per raccontarsi”. Alla celebrazione sono invitati i cresimandi dell’anno pastorale in corso che saranno accompagnati dai loro catechisti. Partendo dal brano del Vangelo di Giovanni (6,1-13) che racconta la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ai ragazzi delle Cresima, guidati dai sacerdoti e dai catechisti, verranno affidati alcuni impegni.