Diocesi: Pavia, domani in cattedrale la Festa della Gioia. Il vescovo Sanguineti incontrerà bambini e famiglie

“Tutti in piazza”. Questo lo slogan della Festa della gioia, “coloratissimo, annuale e ovviamente gioioso appuntamento” durante il quale – si legge in una nota – il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, incontra bambini e famiglie che stanno compiendo il percorso catechistico. Lo scorso anno l’appuntamento si era svolto a Santa Maria di Caravaggio; quest’anno, invece, ci si ritroverà in cattedrale: la festa prenderà il via alle 15 di domenica 19 marzo per un pomeriggio organizzato dai Servizi diocesani per la Pastorale giovanile e l’oratorio, per la catechesi e per la famiglia.