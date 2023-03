Caritas italiana: uno spazio sul sito web in memoria del primo presidente e del primo direttore

Il 21 marzo di dieci anni fa si spegneva mons. Giovanni Nervo (1918-2013), primo presidente di Caritas Italiana. Due anni dopo, lo stesso giorno, anche mons. Giuseppe Pasini (1932-2015), primo direttore. Per ricordarli, è stato realizzato uno spazio sul sitowww.caritas.it, alla pagina: https://www.caritas.it/dieci-anni-senza-don-giovanni-otto-anni-senza-don-giuseppe.

La pagina propone alcuni video, audio, testi di mons. Nervo e mons. Pasini, nonché di testimoni Caritas che hanno fatto un pezzo di strada con loro. E ne raccontano l’eredità. In particolare, si tratta delle testimonianze in gran parte inedite di Maurilio Assenza (Don Giovanni e don Giuseppe, parte della nostra famiglia diocesana), Francesco Carloni (Compagni di viaggio ancora presenti), don Antonio Cecconi (La carità come “legge fondamentale” della Chiesa), Renato Marinaro (Portare la primavera), card. Francesco Montenegro (Un prete che credeva e amava. Accanto a lui, un altro grande uomo), Roberto Rambaldi (Regista di scelte innovative), mons. Francesco Soddu (Un uomo a cui dobbiamo tanto), Maria Teresa Tavassi (Credibili perché vivevano quei valori). I dieci anni dalla scomparsa di mons. Nervo sono anche il tema del convegno “Don Giovanni Nervo. Il Signore mi ha condotto per mano”, che si terrà a Padova martedì 21 marzo con la partecipazione di Caritas Italiana.