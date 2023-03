Diocesi: Padova e Vicenza, il 20 marzo il quinto “Lunedì della missione” dedicato a Congo e Sud Sudan

Quinto appuntamento, lunedì 20 marzo alle ore 20.45, sui canali social dei centri missionari diocesani di Padova e di Vicenza, con il percorso “Lunedì della missione”, che quest’anno ha come filo conduttore “Vite ai confini”. In questo appuntamento si parlerà di “Vite ai confini tra Congo e Sud Sudan” con Maman Brigitte Kabu, congolese, romana e dottoressa in filosofia, e don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, da anni operativi in Sud Sudan. I “Lunedì della missione” sono un appuntamento d’informazione e riflessione su tematiche missionarie e dal mondo organizzato dai Centri missionari diocesani di Padova, Trento, Treviso e Vicenza, insieme ai Missionari Severiani, ai Missionari Comboniani e Medici con l’Africa Cuamm. L’incontro si terrà in diretta online sul nuovo canale youtube dedicato a questa serie di incontri a cui ci si può iscrivere e restare aggiornati.