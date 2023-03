Giornate Fai: Milano, sabato 25 marzo il Palazzo dell’arcivescovado apre ai visitatori

Si rinnova anche quest’anno, sabato 25 e domenica 26 marzo, l’appuntamento con le Giornate Fai (Fondo per l’ambiente italiano) di primavera. L’evento, giunto alla trentunesima edizione e diffuso in tutto il Paese, è dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico con attenzione particolare a quei luoghi di solito non accessibili al pubblico. “Tra i luoghi coinvolti nell’iniziativa ci sarà anche il Palazzo arcivescovile di Milano (piazza Fontana 2) che sarà visitabile dalle 10 alle 17.30 di sabato: l’ultima apertura al pubblico – spiega un comunicato della diocesi ambrosiana – risale al 2018, sempre nel contesto delle Giornate Fai”. La struttura dove risiede l’arcivescovo risale all’epoca dei Visconti, XIV secolo, e venne poi completata dal cardinale Carlo Borromeo nel Cinquecento e ulteriormente ristrutturata nel tardo Settecento.

Dopo l’ingresso nel cortile del Palazzo, attraverso lo scalone d’onore i visitatori entreranno nella “Sala del trono” e nell’adiacente Cappella interna in stile neorinascimentale, per poi passare nella sala dove sono custoditi i ritratti degli arcivescovi dal XIX secolo fino ad oggi e nell’attigua Galleria arcivescovile che custodisce una raccolta iniziata nel Seicento dal cardinale Cesare Monti. La sala da pranzo dell’arcivescovo e il Refettorio saranno le ultime tappe della visita. “Molte le opere di particolare rilievo conservate nei luoghi che verranno visitati”. Ad accompagnare i visitatori in questo itinerario tra storia e arte i giovani volontari del Fai, studenti del liceo classico Manzoni e del Cia Manzoni, istituti milanesi coinvolti nel progetto “Apprendisti Ciceroni”: un corso di formazione avviato nel 1996 che interessa 50mila ragazzi ogni anno in tutta Italia.

La visita al Palazzo arcivescovile è riservata agli iscritti Fai ed è su prenotazione. Qui per maggiori informazioni.