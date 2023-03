Diocesi: Albenga-Imperia, al via oggi ciclo di conferenze “Memorie d’inchiostro” sul patrimonio storico e archivistico delle parrocchie del territorio

“Memorie d’inchiostro”. Questo il titolo del ciclo di conferenze che prenderà il via nel pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, per iniziativa di Formae Lucis e dell’Archivio storico della diocesi di Albenga-Imperia con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico e archivistico di alcune delle più interessanti parrocchie del territorio diocesano.

Il primo incontro si terrà alle 17 presso la chiesa parrocchiale di San Martino di Onzo (Sv), affidata alla cura pastorale del parroco don Italo Arrigoni. Interverranno Alma Oleari, direttrice dell’Archivio storico diocesano, Roberta Bani, storica dell’arte e catalogatrice del fondo parrocchiale, e don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo diocesano di Albenga e referente artistico di Formae Lucis. “Questa conferenza – si legge in una nota – vuole essere un momento di comunione e di scoperta del territorio e si avrà modo, attraverso i documenti archivistici presentati, di conoscere la storia del paese e dei singoli beni artistici e architettonici custoditi in parrocchia. Inoltre, grazie all’approvazione della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria, saranno esposti in mostra alcuni esempi di documenti d’epoca e registri parrocchiali”.