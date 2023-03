Papa Francesco: nomina il tenente Dominik Tännler nuovo maggiore della Guardia Svizzera Pontificia

Dominik Tännler (Ph. Guardie Svizzere Pontificie)

Papa Francesco ha nominato il tenente Dominik Tännler maggiore della Guardia Svizzera Pontificia, lo scorso 7 marzo 2023. Lo ho comunicato ieri sera lo stesso corpo al servizio del Papa.

Dominik Tännler è nato il 7 febbraio 1976 nel cantone di Zurigo ed è originario del comune di Hasliberg (Be). È entrato a far parte della Guardia Svizzera Pontificia il 2 febbraio 1998. Il 1° ottobre 2000 è stato promosso vice-caporale, poi successivamente: caporale il 1° novembre 2004, sergente il 20 marzo 2014 e per finire tenente il 1° dicembre 2020. Come tenente, era responsabile della gestione della terza squadra.

In qualità di maggiore, come capo della sicurezza, si assumerà la responsabilità dell’impiego dei servizi, delle operazioni, della centrale e della pianificazione delle operazioni. “Ci congratuliamo vivamente con il maggiore Tännler per la sua nomina, auspicando un’ottima collaborazione e gli auguriamo tutto il meglio e la benedizione di Dio per il suo servizio nella Guardia”, si legge in una nota dello stesso corpo.