Televisione: a “Sulla Via di Damasco” di Rai Tre, domenica 19 marzo, la storia di don Gianni Castorani e del miracolo di “una vita in più” dopo essere stato colpito da un ictus

Una notte come tutte le altre, quella tra il 26 e il 27 aprile 2021. Poi, all’improvviso, un ictus trascina nel buio don Gianni Castorani. La sua vita cambierà in un istante. A Sulla Via di Damasco, domenica, 19 marzo, ore 7.30, su Rai Tre e RaiPlay, il racconto di un miracolo avvenuto nella vita di don Gianni Castorani, fondatore e responsabile della Scuola di Evangelizzazione “Jeunesse lumiere” Italia. Eva Crosetta lo incontrerà nel suo monastero dello Spirito Santo, a Firenze, per conoscere i misteri che hanno attraversato la sua vita, cogliendolo di sorpresa: dall’incontro con padre Daniel Ange, quando lascia il lavoro in banca scoprendo la vocazione sacerdotale, al miracolo di “una vita in più” dopo l’incubo di quella notte. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche le voci di amici e “figli spirituali” di questo missionario della gioia, che non hanno mai smesso di pregare per la sua guarigione; e ancora, le parole Giovanni Paolo II durante la GMG del 2000, riprese da p. Daniel Ange, che hanno acceso in molti giovani la voglia di guarire dal virus mortale della disperazione. “Questa sofferenza mi ha avvicinato di più a Cristo – ha detto don Gianni. Attraverso questa guarigione mi accorgo di essere un dono per l’altro”. Regia di Alessandro Rosati.