Diocesi: Gaeta, domani l’inaugurazione del Centro pastorale della parrocchiale di Gianola

Domani, domenica 19 marzo, alle 10, la comunità parrocchiale della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo in Gianola di Formia celebrerà l’apertura del nuovo centro pastorale parrocchiale con la messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari. Seguirà la benedizione dei locali e un momento di fraternità.

Il Centro pastorale parrocchiale servirà come luogo di aggregazione e oratorio, servizi culturali per la crescita umana e sociale, per le attività della parrocchia. La struttura, di proprietà della parrocchia stessa, è stata riqualificata da importanti lavori per oltre 340 mila euro, sostenuti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica italiana, da un finanziamento ad impatto sociale di UniCredit e dalle donazioni dei fedeli. “Abbiamo creduto nel progetto Oratorio 2.0 con la certezza che questo luogo possa essere abitato dalle tante persone che desiderano e cercano il bene comune. Crediamo che l’oratorio debba essere un importante centro di aggregazione e integrazione, un punto di riferimento per la prevenzione e per l’accompagnamento famigliare. Si creeranno laboratori di inclusione sociale attraverso attività mirate e di assistenza al singolo che viene accolto e accompagnato secondo il proprio reale bisogno”, afferma l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari.