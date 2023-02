World Thinking Day: Tv2000, programmazione speciale con film e docu dedicati agli scout

Mercoledì 22 febbraio in occasione del World Thinking Day, per gli Scout di tutto il mondo la Giornata del Pensiero, Tv2000 trasmette due prime tv: alle ore 20.55 il film “Aquile randagie” e alle ore 22.40 il documentario “Scout – Viaggio verso l’isola che non c’è”.

Aquile randagie del regista Gianni Aureli è ambientato a Milano, nel ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione Scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza.

Scout – Viaggio verso l’isola che non c’é di Matteo Parisini è un documentario che racconta l’avventura vissuta dalle ragazze e dai ragazzi di un reparto durante un campo scout estivo. Un gruppo di giovani adolescenti, tra gli undici e i sedici anni, alle prese con le prove da superare, le relazioni da tessere, e la gioia di un’esperienza speciale nella meravigliosa cornice della Carnea, nei pressi del caratteristico paesino di Pesariis. Lo scautismo è un movimento di carattere universale che ha come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù, questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull’”imparare facendo” attraverso attività all’aria aperta. Dal concetto pedagogico della crescita personale in relazione al principio di responsabilità, alla centralità della natura, non solo come “terreno” della pratica, ma anche come contemplazione della armonia del cosmo e momento di elevazione dello spirito. Ed infine, le idee di fratellanza in cui si incoraggia lo spirito di collaborazione, la curiosità, l’empatia, e l’apprezzamento delle diversità. L’arco narrativo del documentario ripercorre l’arco cronologico della settimana in trasferta degli scout dal primo giorno, dedicato all’allestimento del campo, all’ultima notte intorno al fuoco prima del rientro nella vita ordinaria.