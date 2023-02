Giovani: al via il progetto Mob, un gioco interattivo e virtuale per muoversi in maniera sostenibile

Anspi (Associazione nazionale san Paolo Italia) aderisce a Mob – movimento in rivoluzione. L’accordo è stato ratificato giovedì. Mob è un progetto biennale promosso da Fondazione Unipolis, la Fondazione d’impresa del gruppo Unipol e UnipolSai, per avvicinare i giovani alla mobilità sostenibile e renderli partecipi di esperienze di cittadinanza attiva. La Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) sarà coinvolta in un’attività di gioco interattiva e virtuale per scoprire come muoversi in modo sostenibile. L’attività sarà realizzata attraverso l’app MUV Game, una start-up italiana in ambito di promozione della mobilità sostenibile, che permette a chi gioca di contribuire in prima persona alla lotta al cambiamento climatico con abitudini di mobilità virtuose e responsabili. Gli sfidanti, che potranno partecipare formando una squadra, parteciperanno a un torneo dove, per guadagnare punti, sarà necessario muoversi in modo sostenibile (camminando, andando in bicicletta, usando i mezzi di trasporto pubblici o condividendo l’auto) e approfondire il tema con quiz e masterclass online. L’attività è rivolta a giovani dai 16 anni, insegnanti, allenatori, educatori e le iscrizioni all’app MUV Game devono avvenire entro il 13 marzo. Per Anspi si tratta di un’occasione educativa per i ragazzi che animano i suoi oltre 1.500 oratori sparsi sul territorio nazionale. Il progetto sarà successivamente declinato in un camp-festival di tre giorni riservato a 50 giovani, dai 16 ai 21 anni, per sviluppare idee, politiche o proposte innovative e concrete nell’ambito della mobilità sostenibile, mettendosi alla prova con le proprie abilità e confrontandosi con personalità di spicco nell’ambito della società civile. A seguito del camp una commissione di valutazione selezionerà dieci idee, che saranno presentate in un evento promosso da Fondazione Unipolis, e tre proposte concrete che diventeranno oggetto di workshop, revisione e co-progettazione con cittadini, stakeholder e decisori politici nei territori al centro delle proposte individuate.