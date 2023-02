Scoutismo: Agesci, il Messaggio dei capi scout per la Giornata del Pensiero 22 febbraio

Agesci (Foto Redazione)

“…con le maniche rimboccate, siate custodi del creato e custodi dell’umanità!”: si apre così il Messaggio della Capo Guida d’Italia e del Capo Scout d’Italia (Agesci) inviato a tutti gli scout italiani per la Giornata del Pensiero 2023 (Thinking Day), che si celebra il 22 febbraio. “La Giornata mondiale del Pensiero 2023 invita le guide e gli scout di ogni parte del mondo a costruire un futuro di pace guardando l’esempio che ci proviene dalla natura – si legge nel testo -. È un impegno che inizia dentro ciascuno di voi e che coinvolge le nostre comunità. Meravigliatevi ogni giorno davanti al Creato! Quando contemplate un’alba o un cielo stellato, quando ascoltate i suoni del bosco o osservate la vita intorno a un fiume, quando scrutate le cime delle montagne o vi tuffate nel mare, in ogni momento, la natura non perde occasione per insegnarci cosa significhi rispetto della vita, armonia e convivenza delle diversità”. “Tanta bellezza – affermano i capi scout – ci è stata donata da Dio perché anche noi ne facessimo parte. Siate sempre pronti ad amare e rispettare la natura ed esserne custodi! Grazie per le tante buone azioni che realizzate e che ci aiutano a lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato. Grazie perché fate del vostro meglio nell’essere custodi, prendendovi cura gli uni degli altri e nel costruire comunità attorno a voi! Con l’offerta delle vostre braccia e la direzione dei vostri passi contribuiamo a costruire la pace che diventerà il dono più bello per tutta l’umanità. In questa giornata speciale, ogni vostro “sorriso con le maniche rimboccate” è un inno alla vita che vorremmo possa giungere alle guide e agli scout che soffrono nei tanti paesi in guerra e che non possono gioire intorno a un fuoco di bivacco!”. In occasione del Thinking Day, i capi scout d’Italia invitano tutti i Lupetti, Esploratori, Guide, Rover e Scolte a rinnovare la Promessa. Dal 2022 al 2024 il tema del Thinking Day sarà “Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro”. In questo triennio il movimento scout mondiale “compie un viaggio per supportare Guide e Scout affinché diventino leader consapevoli dell’ambiente”.