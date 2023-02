Diocesi: Perugia, nuovo allestimento per il Museo del Capitolo della cattedrale

(Foto: arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve)

“Il Museo con il suo nuovo allestimento e il percorso archeologico sottostante la cattedrale, parti fondanti l’‘Isola di San Lorenzo’, sono un’eccellenza culturale della nostra città ancor più fruibile non solo dai turisti, ma dagli stessi perugini. Il merito è della società no profit ‘Genesi’ impegnata da alcuni anni a valorizzare al meglio le testimonianze storico-artistiche custodite all’interno di questo spazio denominato ‘Isola di San Lorenzo’, titolo molto antico, riscoperto dalla ‘Genesi’, che in questo contesto assume un significato maggiore”. Ad affermarlo è stato mons. Fausto Sciurpa, presidente del Capitolo dei canonici della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto ultimato del nuovo allestimento del Museo. Evento che avviene in un anno molto significativo, quello del primo centenario della nascita di questo Museo (1923-2023) e del V centenario della morte (1523-2023) di due grandi maestri del Rinascimento: Pietro Vannucci e Luca Signorelli.





Giuseppe Capaccioni, presidente di “Genesi”, nell’esprimere soddisfazione per essere riusciti a tenere a lavorare nella loro Umbria 11 giovani e a dare la possibilità a quasi 30mila persone di visitare la parte già fruibile dell’“Isola di San Lorenzo”, il percorso degli scavi archeologici sotto la cattedrale e tre sale già accessibili del Museo, ha raccontato che “inizialmente pensavamo che l’obbligo di legge di accompagnare i visitatori a piccoli gruppi nell’area archeologica sotterranea fosse un ostacolo ad una sua maggiore fruibilità, ma poi ci siamo resi conto che la gente apprezzava questa ‘specificità’, perché poteva ammirare con più tranquillità gli scavi. Molti dei visitatori ci hanno sollecitato a realizzare visite guidate a tutta la città, perché la storia di Perugia inizia in questo luogo con tracce di civiltà risalenti a 26 secoli fa, stratificate lungo un percorso di quasi un chilometro e profondo 15 metri dal piano stradale di piazza IV Novembre”.

Dopo la cerimonia inaugurale ufficiale di oggi pomeriggio, domani e domenica 19 febbraio sarà possibile visitare il nuovo allestimento del Museo della Cattedrale di San Lorenzo con biglietto ridotto; poi il Museo riaprirà al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: 10.30-13.30 e 14.30-19 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).