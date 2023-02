Diocesi: Cremona, il 25 marzo ordinazione episcopale di don Enrico Trevisi, nominato vescovo di Trieste

Il prossimo 25 marzo (ore 15), Annunciazione del Signore, nella cattedrale di Cremona avrà luogo l’ordinazione episcopale di don Enrico Trevisi, nominato da Papa Francesco, lo scorso 2 febbraio, vescovo di Trieste. In un messaggio alla diocesi il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, esorta “a vivere tutti con intima gioia, ed innanzitutto con la preghiera per il nuovo vescovo, gli appuntamenti che ci attendono. Perché la vocazione all’episcopato non può essere ridotta ad un fatto privato, tanto meno ad uno scatto di carriera. È servizio d’amore, la cui iniziativa spetta solo al Signore, unico vero Pastore del suo popolo”. “Dopo esserci un po’ troppo abituati ad una fruizione televisiva degli eventi ecclesiali, mentre stiamo riscoprendo il valore del trovarci in assemblea – scrive il vescovo – raccomando la partecipazione di tutti i sacerdoti, diaconi, dei consacrati/e e del nostro popolo credente alla liturgia di ordinazione e, per quanto possibile, anche all’ingresso del nuovo vescovo a Trieste, domenica 23 aprile. Accompagneremo un fratello, consegneremo un dono, condivideremo un’esperienza di fede che ci farà certamente tanto bene”. Nel messaggio si rende noto che “l’ordinazione episcopale di mons. Enrico Trevisi, avverrà nella Cattedrale di Cremona sabato 25 marzo 2023, per l’imposizione delle mani di Mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, di mons. Giampaolo Crepaldi Amministratore apostolico di Trieste e di mons. Dante Lafranconi Vescovo emerito di Cremona. L’ingresso del nuovo Vescovo per l’inizio del suo ministero pastorale avverrà nella Cattedrale di Trieste domenica 23 aprile 2023 alle ore 16.