Giornata nazionale del Braille: martedì 21 febbraio all’Università Sapienza di Roma un’esposizione sul codice di lettura e scrittura più utilizzato da non vedenti e ipovedenti

In occasione della Giornata nazionale del Braille, martedì 21 febbraio, l’Università di Roma Sapienza ospiterà una mostra dedicata al Braille, il codice di lettura e scrittura più utilizzato da non vedenti e ipovedenti. Saranno esposti ausili domestici che facilitano la vita quotidiana, lo studio, il lavoro, i giochi, stampe tattili, carte geografiche. L’esposizione si svolgerà nel Foyer Aula Organi collegiali – Palazzo del Rettorato (piazzale Aldo Moro 5, Roma) e sarà aperta dalle 16 alle 19. La mostra rientra nell’ambito del progetto dal titolo “Oltre i sensi – Il Braille come strumento di inclusione ed integrazione”, organizzato dalla cooperativa sociale Raggio di Luce, che si occupa di inclusione lavorativa e sociale di persone con disabilità. L’allestimento prevede tre postazioni tematiche: una postazione informativa sul progetto Oltre i Sensi e sulle organizzazioni coinvolte (Raggio di Luce, Movimento apostolico ciechi, Centro Braille San Giacomo); una postazione tecnologico-divulgativa, dove esperti di settore illustreranno il funzionamento di strumenti didattici e prototipi tecnologici; una postazione esperenziale che espone giochi riadattati in braille (carte geografiche, scacchi a rilievo tattile) con la possibilità di sperimentare alcune attività e dove saranno illustrate le modalità di utilizzo di ausili per la vita quotidiana.