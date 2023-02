Tutela dei minori: Sant’Egidio e Polizia di stato firmano un protocollo

È prevista per lunedì 20 febbraio, alle ore 12,30 nella sede della Comunità di Sant’Egidio a Roma, la firma di un protocollo d’intesa tra Sant’Egidio e Polizia di stato, per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi online. Interverranno all’appuntamento Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. L’accordo prevede, tra l’altro, lo sviluppo di progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, grazie alla collaborazione tra il servizio di Polizia postale e delle comunicazioni e le Scuole della pace della Comunità di Sant’Egidio, centri educativi gratuiti diffusi in numerose città italiane.