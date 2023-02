Europa: un’esperienza delle istituzioni per tutti al centro di Roma, nella memoria di David Sassoli

foto SIR/Marco Calvarese

Inaugurato ieri a Roma, in piazza Venezia, il centro Esperienza Europa per conoscere in modo interattivo il funzionamento delle istituzioni europee, dedicato all’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ricordato con una targa scoperta alla presenza della moglie Alessandra Vittorini. Hanno preso parte alla cerimonia la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, assieme al vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri Antonio Tajani, il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni, il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’astronauta Esa, Comandante Stazione spaziale internazionale Samantha Cristoforetti e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. “L’Europa vi aspetta, continuate a credere nella promessa dell’Europa e nel potere che ha di cambiare in meglio la vita delle persone”, sono state le parole di Metsola che ha invitato tutti a visitare il centro.

“Capire l’Europa cambia tutto. L’Europa non è solo una espressione geografica ma una comunità di valori e di principi basata su una cultura comune, la cultura europea. E questa cultura comune ci viene dalla nostra storia”, ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo, “Capire l’Europa ci convince che il nostro futuro sarà più forte e luminoso se saremo insieme”. Un momento caratterizzato dal comune ricordo di David Sassoli, evidenziato come uomo e politico unico per il suo valore ed i suoi valori, capace di dialogare con tutti e dallo sguardo lungimirante. “Era giusto dedicare a lui, che aveva dedicato la prima parte della sua vita alla comunicazione, uno spazio che deve servire a comunicare l’Europa”, le parole di Tajani, che ha evidenziato il parallelismo delle loro vite, dall’inizio negli scout, fino alla presidenza del Parlamento europeo, passando per il giornalismo. “Oltre che a far servire le istituzioni, questa dovrebbe essere un po’ una vetrina dei valori europei. Quei valori per i quali, combattendo per la propria indipendenza, sta combattendo il popolo ucraino”, le parole di Gentiloni, che ha posto l’accento sul valore della sicurezza dell’Europa, anche dal punto di vista economico, “Perché non dimentichiamo mai che in questa lotta per difendersi da un’aggressione, per conservare la propria indipendenza, il faro che orienta il popolo ucraino, il governo, le autorità, è la prospettiva europea”. Uno sguardo al futuro sul quale ha posto l’accento anche l’astronauta Cristoforetti, “È davvero importante che tutti noi, ma soprattutto i giovani e le giovani, possano crescere informati sul funzionamento dell’Unione e comprendano che tanta della prosperità, della sicurezza, della qualità della vita che abbiamo in Europa e che a volte diamo per scontate, provengono dalla scelta degli stati europei di lavorare insieme in pace”.