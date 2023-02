Diocesi: Caritas Bolzano, si presenta la campagna “Io rinuncio” per comportamenti sostenibili

Anche quest’anno l’azione “io rinuncio”, giunta alla sua 19esima edizione, rimane una “Azione irRINUNCIabile”: dal 22 febbraio, mercoledì delle Ceneri, all’8 aprile, sabato Santo, con il motto “Sharing is caring” si invita la popolazione a partecipare. La campagna di quest’anno e i partecipanti verranno presentati nella seguente conferenza stampa, nel Mercoledì delle Ceneri, 22 febbraio, alle 10.30, nel cortile interno della Caritas, Casa San Michele, via Cassa di Risparmio 1, Bolzano. Interverranno Christa Ladurner, del Forum Prevenzione, il vescovo Ivo Muser, Josef Widmann, direttore sanitario, con gli organizzatori e aderenti all’iniziativa.

L’iniziativa quaresimale “Io rinuncio” è stata avviata nel 2004. L’obiettivo dell’azione, oggi come allora, è favorire un confronto critico e, eventualmente, una modifica delle abitudini consolidate e dei modelli di comportamento. Il riferimento è al modo di consumare e all’universo valoriale di ognuno. I principali organizzatori sono il Forum Prevenzione, la Caritas di Bolzano-Bressanone, il Katholischer Familienverband, le intendenze scolastiche tedesca e ladina e la Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste. Il progetto è finanziato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e dalla Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano.