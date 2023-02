(foto diocesi Cerignola-Ascoli Satriano)

Anche la Caritas della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano si unisce all’appello per la partecipazione alla colletta nazionale per il terremoto in Turchia e Siria proposta dalla Cei per il 26 marzo prossimo, invitando le persone a contribuire con le loro offerte per sueprare l’emergenza veniutasi a creare a causa del sisma. Pubblicati per lo scopo tutti i dati per contribuire già da subbito alla raccolta dei fondi utili per lo scopo.