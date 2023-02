Corridoi umanitari: mercoledì l’arrivo di un gruppo di circa cento rifugiati afghani

È previsto per mercoledì prossimo, 22 febbraio, l’arrivo dal Pakistan di un gruppo di circa cento rifugiati afghani, nell’ambito del programma di Corridoi Umanitari realizzati da Caritas Italiana per conto della Cei, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Fcei-Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, sulla base dei protocolli siglati con il governo italiano. Nell’occasione si svolgerà nello stesso giorno, alle ore 12,30 nella sala Marconi di Radio Vaticana, una conferenza stampa ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, per presentare dati e storie sulle iniziative di accoglienza che Caritas Italiana ha messo in atto, sia in favore del popolo ucraino, sia di profughi che da altri Paesi sono riusciti a giungere in Italia in sicurezza, grazie ai programmi “Corridoi Umanitari” e “Corridoi Universitari”.