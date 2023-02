Diocesi: Urbino, riprendono gli incontri del ciclo “Binomio possibile: fede e professionalità”. Il 21 febbraio focus su sant’Agostino

Dopo la sosta per le festività e per gli esami, riprendono gli incontri per professori e per ricercatori dell’Università di Urbino “Carlo Bo” organizzati dalla Pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado.

Il prossimo appuntamento, in programma martedì 21 febbraio, sarà dedicato ad un approfondimento della vita di uno dei grandi santi della Chiesa, sant’Agostino. Il prof. Andrea Lupi, appassionato ricercatore in campo psico-pedagogico, affronterà il tema “L’infanzia al tempo di Gesù e l’infanzia in sant’Agostino”. L’incontro, aperto a tutti, sarà ospitato dalle 18 presso il Centro pastorale universitario “Circolo Acli” in via santa Chiara, 19.