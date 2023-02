Diocesi: Terni, domenica mons. Soddu presiede la festa delle nozze d’argento nella basilica di San Valentino

Nella diocesi di Terni sono in programma per il fine settimana i festeggiamenti in onore di San Valentino, il patrono della città. Sabato 18 febbraio, alle ore 18,30 nella basilica di San Velentino è in programma la rappresentazione della rievocazione storica sul martirio di San Valentino, “Vita, Santità e Martirio” a cura del Centro culturale valentiniano in collaborazione con la basilica di San Valentino in Terni. Domenica 19 febbraio, alle ore 11 nella basilica di San Valentino, mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, celebrerà la messa e la ricorrenza delle nozze d’argento con 30 coppie di sposi provenienti dall’Umbria e dal Lazio, che rinnoveranno i sacramenti davanti all’urna di San Valentino. La giornata di domenica si concluderà alle ore 18,30, sempre nella basilica di San Valentino, con il concerto della Banda della Gendarmeria Città del Vaticano.