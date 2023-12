Diocesi: Fermo, domani si presenta a Montegiorgio il volume “Il Natale di Francesco”

Si presenta domani, giovedì 21 dicembre, a Montegiorgio, alle ore 18.30, presso il CineTeatro Manzoni, il volume di recentissima uscita “Il Natale di Francesco”, evento organizzato dalla parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicolò, dal Centro culturale San Rocco e dalla Pastorale del turismo, sport e tempo libero dell’arcidiocesi di Fermo, con il patrocinio del comune di Montegiorgio.

Il testo, scritto dal giornalista e scrittore Diego Mecenero e da mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, conduce in un viaggio attraverso il ricco patrimonio francescano delle Marche, focalizzandosi sulla festività del Natale, resa speciale da San Francesco con l’invenzione del primo presepe vivente della storia a Greccio nel 1223. Il santo riteneva il Natale “la festa delle feste”, la più importante di tutte, e quest’anno 2023 segna l’inizio di un ciclo di anniversari significativi di 800 anni che culmineranno nel 2026, anniversario della morte di San Francesco, sostenuti anche dal Governo italiano.

L’opera è destinata sia a famiglie interessate al significato profondo del Natale, sia a appassionati di territorio, cultura, arte e francescanesimo. Il libro è un invito a scoprire le Marche e la sua tradizione francescana, della quale fanno parte opere mondiali come i Fioretti di San Francesco, scritti da fra Ugolino da Montegiorgio, e numerosi luoghi in cui è passato il Poverello d’Assisi in persona, lasciando un segno profondo.

Il ricavato della vendita del libro è destinato a migliorare la qualità della vita degli ospiti dell’Associazione il “Focolare”, contribuendo a garantire loro cure, assistenza e percorsi di reinserimento sociale e di autonomia.

