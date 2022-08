Meeting Rimini: presentati gli otto giovani finalisti del Music contest. Si esibiranno il 21 e 22 agosto, il 24 la finale

Sono Lamarea, Margò, Nartico, Sgrò, Mattia, Siriana, La Cherie e Vima i finalisti della seconda edizione del Meeting Music Contest, iniziativa rivolta ad artisti e band musicali e altre formazioni di qualsiasi tipo, genere e stile, desiderosi di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. Giovani musicisti e band con proposte di qualità: una cover e un brano originale che si ispira al titolo del 43° Meeting di Rimini “Una passione per l’uomo”.

Se n’è parlato oggi alla conferenza al Mier di Rimini, presenti Emmanuele Forlani, direttore del Meeting, Otello Cenci, responsabile Spettacoli della manifestazione e Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei di Faenza, il Meeting delle etichette indipendenti. “La passione per l’uomo è anche una passione per i giovani e per il loro talento”, ha esordito Cenci. “Ci sono tante ottime idee in giro e tanti artisti e band di valore della Generazione Z”, ha dichiarato Sangiorgi, secondo il quale “il Contest serve proprio a portare a galla i più rilevanti, ma anche a mostrare la vitalità di un nuovo movimento musical”. “Il Meeting Music Contest è un fiore all’occhiello del Meeting”, ha esordito Forlani, un’iniziativa “con i giovani, dove loro stessi sono protagonisti”. Quest’anno ci sarà anche la novità di un padiglione di seimila metri quadri dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni, un “mini Meeting” che si snoda attraverso incontri, spettacoli, laboratori e teatro. Nella seconda serata di Meeting interverrà l’Orchestra nazionale giovanile Giuseppe Sinopoli, composta da musicisti giovanissimi.

Gli otto semifinalisti si esibiranno sul Palco Piscine della Fiera di Rimini il 21 e 22 agosto in occasione della 43ma edizione del Meeting. La finale, il 24 agosto, sarà presentata da Lorenzo Baglioni. A selezionare il vincitore una giuria d’onore composta da Grazia Di Michele, Lorenzo Baglioni e Hu, che si esibiranno anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme ai coordinatori Sangiorgi e Cenci. Si esibirà anche una giovanissima cantante ucraina, Izabel Shachslyvets.

Al vincitore andranno, tra gli altri premi, una borsa di studio artistica nella Music Academy di Rimini, la registrazione per una settimana lavorativa nel Lotostudio di Ravenna di Gianluca Lo Presti per la registrazione del proprio progetto musicale, la registrazione di un singolo con videoclip a cura della Parodoi Dischi – CineArt di Frascati a Roma di Marco Marchese Borrelli, la stampa del cd a cura di Mei, la distribuzione digitale Meidigital a cura di Giuseppe Marasco. Il vincitore assoluto suonerà poi al Mei25 di Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi.

I biglietti per gli spettacoli del Meeting si acquistano a questo link https://www.meetingrimini.org/verso-il-meeting-2022/biglietti-spettacoli-2022/