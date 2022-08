Diocesi: Senigallia, aperta anche a Ferragosto la Pinacoteca. Un lungo fine settimana ad ingresso gratuito

A Senigallia sarà un lungo fine settimana di Ferragosto con la Pinacoteca diocesana regolarmente aperta nella Piazza del Duomo. Ad ingresso gratuito, col consueto orario 21-24 si potrà accedere al grande spazio museale nelle giornate di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 ed anche lunedì 15 agosto, Ferragosto, per immergersi nella grande bellezza custodita in quello che un tempo era l’appartamento del cardinale. Nella Sala del Trono prorogata l’esposizione “Episcopus Senogalliensis” che ripercorre, attraverso ritratti recentemente restaurati, parte della storia della sede vescovile senigalliese con i volti dei Pastori che – nei secoli – vi hanno prestato servizio. Per procedere poi lungo la galleria del museo che presenta tesori di storia e arte, dalla pittura alla scultura, dall’ebanisteria all’oreficeria, passando per i paramenti liturgici e per gli antichi strumenti musicali. Un susseguirsi di opere e emozioni che provengono non solo da Senigallia ma dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Sarà poi incantevole soffermarsi ad ammirare quel capolavoro assoluto della storia dell’arte che è la “Pala di Senigallia” – la “Madonna e Santi” – realizzata da Pietro Vannucci, meglio noto come il Perugino – e che immette nei colori e nelle forme del maestro di Raffaello. Ad ingresso gratuito, per accedere alla Pinacoteca è raccomandata la mascherina. Info: www.diocesisenigallia.it.