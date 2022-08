Diocesi: Assisi, oggi pontificale solenne in cattedrale per la festa del patrono san Rufino. Questa sera un concerto in suo onore

Per la solennità di San Rufino, patrono di Assisi e della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, le celebrazioni in cattedrale sono iniziate ieri sera alle 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città. Questa mattina la messa alle 8 e il solenne pontificale delle 11. Nel pomeriggio la messa verrà celebrata alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino. La celebrazione di oggi alle 11 sarà trasmessa in diretta dall’emittente Maria Vision (in streaming all’indirizzo https://www.mariavision.it/maria-vision-italia) sul sito www.diocesiassisi.it e sulla pagina Facebook “Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo2.