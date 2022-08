Irlanda: santuario mariano di Knock, la Novena annuale torna al formato tradizionale dopo la sospensione per la pandemia

Questa domenica, 14 agosto, la Novena nazionale a Nostra Signora di Knock tornerà al suo formato tradizionale per la prima volta dal 2019. La notizia viene dalla Conferenza episcopale irlandese. Il tema di quest’anno è “Un viaggio nella speranza” e la novena si svolgerà da domenica 14 a lunedì 22 agosto. “Ogni giorno al santuario sono attesi oltre 8.000 pellegrini. Come negli anni passati, nel corso della novena il pellegrinaggio offrirà nove giorni di riflessione, preghiera e occasione per riconnettersi con la propria fede nello spazio unico e sacro del santuario di Knock”, dove si ricorda l’apparizione mariana del 1879.

Dopo una pausa di tre anni a causa della pandemia di Covid-19, il parroco di Knock e rettore del santuario di Knock, padre Richard Gibbons, ha affermato che, “mentre ci riuniamo per ringraziare nel nostro bellissimo santuario mariano, spero di rendere quest’anno qualcosa in più speciale per tutti quei pellegrini che si recheranno al santuario per partecipare alla novena annuale”.

In ciascuno dei nove giorni, le cerimonie si svolgeranno presso la basilica di Knock a partire dalla messa concelebrata alle 15 e alle 20, seguite dai contributi dei relatori ospiti. Ci sarà anche la speciale processione a lume di candela, caratteristica tradizionale della Novena a Knock, che si svolge dopo la celebrazione delle 20.

Padre Gibbons ha affermato: “Lo scopo della Novena è riconoscere il ruolo unico che Knock, come santuario eucaristico e mariano internazionale, ha da svolgere nella vita della Chiesa irlandese e per onorare la Madonna. Molte delle persone che si sono unite a noi online nel corso della pandemia stanno ora tornando a visitare il santuario. La Novena è sempre un momento davvero speciale dell’anno e siamo lieti di poter continuare quest’anno. Guardiamo al futuro con la speranza del rinnovamento, per la guida di Dio e preghiamo affinché questa Novena offra ai pellegrini l’occasione per una riflessione e un confronto stimolanti”.