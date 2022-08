Diocesi: Oppido-Mamertina, il vescovo Milito celebra in cattedrale a Rossano il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale

Oggi, venerdì 12 agosto mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, celebrerà il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. La santa messa, alle ore 18, si terrà nella chiesa cattedrale di Rossano, dal cui presbiterio mons. Milito proviene. “In concomitanza con la festa della diocesi di Rossano-Cariati il Signore mi fa la grazia di rivivere nella concelebrazione eucaristica il mio Giubileo d’oro sacerdotale – scrive mons. Milito -. Questi provvidenziali e incrociati motivi di preghiera permettono di chiedere la vostra desiderata presenza per un’esperienza alta di grazia al fine di invocare dal Signore quella speciale sapienza del cuore e di confermata fiducia in Lui per il servizio ai fratelli”. Dopo la celebrazione si terrà un concerto di musica sacra organizzato dal Coro diocesano di Oppido Mamertina-Palmi. “Il concerto vuol essere un dono-segno alla chiesa madre dei doni che il Signore mi ha fatto nella Chiesa Sposa con le eccellenze delle Orchestre di fiati ‘Orchestra giovanile’” di Laureana di Borrello, ‘Concert Band’ di Melicucco, ‘Giuseppe Rechichi’ di Oppido Mamertina, ‘Michele Mammoliti’ di Seminara e del Coro diocesano, anima delle nostre celebrazioni liturgiche”.