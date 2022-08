Arte: Franceschini (ministro Cultura), “bene il rientro del gruppo scultoreo ‘Orfeo e le sirene’ in Italia”

“Grazie alla collaborazione tra il Comando Carabinieri Tutela del patrimonio culturale (Cctpc) e le autorità statunitensi, il magnifico gruppo scultoreo ‘Orfeo e le sirene’ attualmente al Getty Museum di Los Angeles rientrerà in Italia, da dove era stato illegalmente esportato in seguito al suo ritrovamento nel corso di uno scavo clandestino nell’area tarantina. Nelle prossime settimane l’opera rientrerà e verrà inizialmente esposta al Museo dell’arte salvata per poi essere presto restituita al suo territorio di origine, come è ormai consuetudine”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta l’annuncio del Getty Museum di Los Angeles riguardo il rientro in Italia di un insieme di opere rinvenute, trafugate ed esportate illegalmente negli Stati uniti d’America. “Ringrazio – ha aggiunto Franceschini – le donne e gli uomini del Cctpc e del nostro corpo diplomatico per l’impegno, la professionalità e la determinazione con cui hanno conseguito questo straordinario risultato, che riporta in Italia un’opera di eccezionale valore”.