Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domani sera il concerto “Omaggio a Papa Luciani” con la Corale Zumellese e l’Orchestra Vicenza Brass

“Omaggio a Papa Luciani, nuovo beato” è il titolo del nuovo appuntamento musicale organizzato dal Musal-Museo Albino Luciani (www.musal.it) e dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo onlus. Ad esibirsi nel Gloria di John Rutter sabato 13 agosto, alle ore 21.00 presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo, sarà la Corale Zumellese accompagnata dall’orchestra Vicenza Brass diretta da Manolo Da Rold con Francesco Grigolo all’organo.

La Corale Zumellese è un coro polifonico misto composto da circa quaranta elementi e fondato nel 1971. Nella sua lunga carriera la Corale Zumellese ha eseguito oltre 800 concerti in gran parte dei Paesi europei e oltreoceano. Numerosi i riconoscimenti e i premi speciali ottenuti soprattutto nell’ambito della musica contemporanea. La Corale Zumellese sarà accompagnata da un gruppo di giovani musicisti che formano i Vicenza Brass, un ensemble eclettico e divertente fondato nel 2011 nell’ambito del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Si tratta di 10 musicisti (quattro trombe, un corno, quattro tromboni e una tuba) attivi individualmente in alcune delle più grandi orchestre italiane ed europee, vincitori nel 2015 del concorso nazionale “Premio Contea” di Treviso. Alla direzione della Corale Zumellese e del gruppo di musicisti Vicenza Brass ci sarà Manolo Da Rold, diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e in musica sacra presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, docente presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e presso l’accademia “Righele” Asac Veneto. Durante la serata si esibirà anche l’organista Francesco Grigolo, diplomato con il massimo dei voti in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Pedrollo di Vicenza. e perfezionato in organo presso l’Universität fur Musik un Darstellende Kunst di Vienna.