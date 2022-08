Diocesi: Ferrara, visite guidate al campanile dell’Abbazia di Pomposa

Ad agosto e settembre visite guidate nella torre campanaria dell’abbazia di Pomposa, a cura delle associazioni Buonincontro ed Emporio solidale “Il Mantello”, ad ingresso libero.

Venti persone per turno potranno compiere attraverso i nove “cori angelici”. Le visite si svolgeranno il 13, il 14 e il 15 agosto e a settembre, nei giorni 3, 4, 17, 18, 24, 25 in due turni: mattina (9-12) e pomeriggio (15-18). “Questa torre ha sulle spalle tanta storia. È altissima e luminosa. È testimone di tanto lavoro ad opera dei benedettini, che hanno consentito la trasmissione della conoscenza. Sono nove piani di luce crescente, fino al bagliore nell’ultimo piano, luce studiata nei secoli e giustificata dalla scienza”, si legge in una nota.