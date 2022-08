Diocesi: Grosseto, oggi a Castiglione della Pescaia incontro con mons. Galantino e Vaccari, sabato serata di Nomadelfia, domenica messa e processione a mare

Si aprono questa sera a Castiglione della Pescaia, diocesi di Grosseto, le “Giornate dell’Assunta”, un programma di celebrazioni in preparazione della solennità del 15 agosto. Si parte alle 21:30 con l’incontro dibattito “Le vie della bellezza… Artigiani di pace”, al quale parteciperanno mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (Apsa), e Franco Vaccari, psicologo e presidente di “Rondine-Cittadella della pace“. L’incontro si terrà sul prato della chiesa di Santa Maria Goretti (via Manzoni). Sabato 13 agosto, sempre sul prato della chiesa di Santa Maria Goretti alle 21:30, si terrà la serata di Nomadelfia: danze e testimonianza con il titolo “Un messaggio di fraternità“.

Domenica 14 agosto si svolgerà invece la Festa del mare. Alle 19 p. Giovanni Roncari, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, presiederà nella chiesa di Santa Maria Goretti la messa vigiliare dell’Assunta con la benedizione dei rioni del 66º Palio marinaro dell’Assunta. Alle 20:15 si terrà la processione dell’Assunta con arrivo al porto , da dove la processione proseguirà in mare e i fedeli potranno salire gratuitamente sulla motonavi Costa Adriatica e Adriatic Princess due.