Assunta: Santa Casa di Loreto, il 14 agosto solenne rosario, il 15 agosto celebrazione eucaristica presieduta da mons. Dal Cin

La Delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto informa che in occasione della solennità dell’Assunta, il programma religioso osserverà il seguente calendario. Domenica 14 agosto alle 21 si terrà il solenne rosario con partenza dal campo sportivo di Loreto-Stazione e salita in processione verso la Scala santa fino a giungere in Piazza della Madonna.

Lunedì 15 agosto alle 10 si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica in basilica, presieduta da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio. La celebrazione sarà trasmessa in diretta Tv da Fano Tv, in streaming al Canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.va