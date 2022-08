Editoria: Terrasanta magazine, nel numero di luglio-agosto focus sul Mar Morto

Il Mar Morto è in copertina sul numero in uscita di Terrasanta. Il lago dei record, il più salato e al fondo della massima depressione del pianeta è afflitto da una serie di problematiche ecologiche, insieme al suo affluente Giordano: abbassamento del livello delle acque, sfruttamento minerario e turistico. Un ampio dossier nel numero di luglio-agosto analizza questi aspetti (inclusi dati e grafici nella rubrica Coordinate), ma presenta anche il fascino storico e archeologico della più inospitale delle terre bibliche.

Il reportage Libano, il tempo lungo del cambiamento è firmato da Lorenzo Trombetta, storico esperto del Levante e corrispondente dell’Ansa da Beirut, che dopo le elezioni di maggio, delinea cause e conseguenze della crisi senza sbocchi immediati nel Paese dei cedri. Nel nuovo numero di Terrasanta, anche un aggiornamento da Gerusalemme sugli scavi archeologici in corso con i restauri del pavimento della basilica del Santo Sepolcro e un “viaggio” a Cipro sulle tracce di Barnaba, fondatore insieme a san Paolo delle prime comunità cristiane in Asia minore. E ancora: la ricchezza storica e artistica dei monasteri siriaci in Turchia; le case galleggianti al Cairo; Petrarca, pellegrino “mancato” in Terra Santa; storie di incontro tra ebrei e palestinesi grazie alla musica.