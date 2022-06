Sulla Via di Damasco: domenica su Rai Tre puntata dedicata all’ascolto e al dialogo

“Siamo immersi in un caos di parole, dal pulpito dei social a quello dei media. Ognuno si sente libero di parlare, spesso di urlare, ma quasi nessuno sa ascoltare”. Domenica 26 giugno, a Sulla Via di Damasco, su Rai Tre, Eva Crosetta e l’ospite Don Luigi Verdi (fondatore della Fraternità di Romena), affrontano il tema dell’ascolto come nuova sfida per la promozione della fraternità, affinché si recuperino credibilità, fiducia e amicizia vera. “Hanno messo a tacere la voce dell’io – si legge nella nota di presentazione -, Giorgio e Cristina, gli altri protagonisti della puntata, creando spazi di comunione nella loro vita di coppia. Racconteranno della loro rinascita, cogliendo il buono nell’altro”. A seguire, il prof. Giovanni Scarafile (Univ. Pisa) parlerà del “duologo”, quando un dialogo si trasforma in due monologhi senza che nessuno ascolti l’altro. In coda al programma di Vito Sidoti, l’appello di papa Francesco a risanare la sordità interiore, quella del cuore. “L’ascolto dipende da quanto ti interessa l’altro – ha detto don Luigi – . Se ami una persona, vuoi che lei fiorisca, che viva, che non muoia. Gesù rimprovera, alla fine, Marta perché si affanna; perché pensa troppo alle cose che non valgono. Maria, invece, ascolta.”