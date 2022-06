Ricostruzione: Alemanno (sindaco Norcia), “bene legge delega per Codice ricostruzioni, ora il testo unico per le emergenze”

Con l’approvazione nella seduta del Consiglio dei Ministri di mercoledì, del Disegno di Legge delega per varare il Codice delle Ricostruzioni, “si è compiuto un importantissimo passo in avanti per regolamentare la ricostruzione dopo un evento calamitoso”. A dichiararlo è Nicola Alemanno, sindaco di Norcia e membro designato da Anci all’interno della Cabina di Coordinamento Sisma, per il quale “il lavoro portato avanti in questi anni ed in particolare con il Commissario Legnini sta producendo effetti per la ricostruzione post sisma 2016 e mette a disposizione delle prossime generazioni un impianto normativo importante per poter affrontare ed avviare in tempi rapidi il complesso iter che può comportare una ricostruzione, non soltanto degli edifici ma anche delle Comunità”. Puntare su un modello unico di ricostruzione, per il sindaco, “potrà dare così alle comunità colpite da una calamità la certezza di poter ricostruire il proprio territorio. Sarà necessario ora mettere mano al testo unico per la gestione delle emergenze, proprio perché dopo i primi 4 o 5 mesi dall’ evento calamitoso emergenza e ricostruzione debbono camminare insieme” conclude Alemanno.