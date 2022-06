Immigrazione: Mannino (sindaco Lampedusa), con inizio stagione estiva “importante è che non si inceppi la macchina dell’accoglienza e dei trasferimenti”

(Lampedusa) “L’importante è che non si inceppi la macchina dell’accoglienza e dei trasferimenti. Siamo un piccolo territorio di 20 chilometri quadrati e questo problema non deve essere fatto pesare né sul territorio né sui turisti che arrivano in vacanza. Se la macchina funziona, stiamo bene tutti: stanno bene i migranti che non possono essere trattenuti in uno spazio limitato e piccolo e stanno bene gli abitanti del territorio e i turisti”. Lo dice al Sir il neo-sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, entrato in carica dopo le ultime elezioni del 12 giugno, a margine del “viaggio” che sull’isola stanno compiendo oggi cristiani e musulmani per iniziativa della Cei e delle principali comunità islamiche italiane. “Ieri – informa il sindaco – abbiamo avuto tre arrivi per un totale circa di un centinaio di migranti. Stamattina invece è arrivato un barchino con 10 tunisini. Al centro di accoglienza ad oggi abbiamo una presenza di 590 persone che saranno tutte trasferite nelle prossime ore. Ci sarà già un trasferimento questo pomeriggio e domani continueremo”. Il fenomeno degli sbarchi – aggiunge Mannino – “si ripete ormai dal 1988, poi con l’arrivo della bella stagione e il mare calmo, necessariamente gli arrivi aumentano come numero. Parlare ancora oggi di emergenza, ci sembra una presa in giro nei confronti di chi questo problema lo vive”.