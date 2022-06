Innovazione: Milano, 27 giugno l’evento Angi “Young innovators business forum

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento, il 27 giugno a Milano (Palazzo Mezzanotte), allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro. Young Innovators Business Forum, spiegano gli organizzatori in una nota, è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. I lavori saranno aperti da Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare di Milano, e Layla Pavone, direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili Previsti anche gli interventi di Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del Cnr; Alessandro Coppola, direttore Generale Dipartimento Innovazione Enea. Inoltre, verrà presentata da Roberto Baldassari – direttore generale Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico Angi- e dal Presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. “Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria – afferma Guerrieri – è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale”. L’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale; da Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal Cne – Consiglio nazionale delle ricerche.