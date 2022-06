Bioetica: Ateneo Regina Apostolurum, lunedì 27 webinar sulla dignità della persona in situazioni di estrema fragilità

È in programma per lunedì 27 giugno dalle ore 17 alle ore 18, il secondo Webinar dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolurum dal titolo “Bioetica morte e immortalità, nei confronti della società attuale”. L’obiettivo generale della serie di nominata #WebinarAPRA è quello di approfondire alcune tematiche di maggior interesse e urgenza della società odierna, quello specifico di questo incontro è affrontare una tematica molto delicata che coinvolge diverse discipline: la dignità della persona in situazioni di estrema fragilità. Per ascoltare voci e approcci su modalità diverse riguardo alla tematica del fine vita, sono stati chiamati ad intervenire al Webinar il bioeticista americano Charles Camosy, il bioeticista italiano Stefano Semplici e P. Gonzalo Miranda. Il Webinar vuole valutare come la bioetica contemporanea interpreta la realtà della morte e aspira a superare i limiti umani attraverso l’immortalità tecnologica. Proporrà un’analisi interdisciplinare e internazionale del fenomeno della morte e della ricerca dell’immortalità, offrendo spunti per il Corso estivo di bioetica, in programma dal 4 all’8 luglio.