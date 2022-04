Papa Francesco: nomina mons. Giuseppe Schillaci nuovo vescovo di Nicosia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato mons. Giuseppe Schillaci vescovo di Nicosia, trasferendolo dalla diocesi di Lamezia Terme. Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Salvatore Muratore. Mons. Schillaci è nato l’8 gennaio 1958 ad Adrano, in provincia ed arcidiocesi metropolitana di Catania. Dopo il diploma e gli studi in Filosofia all’Università Statale di Catania, ha iniziato il percorso formativo nel Pontificio Seminario Francese a Roma. Ha conseguito la Laurea in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 4 luglio 1987 incardinandosi nell’arcidiocesi metropolitana di Catania. Dopo l’ordinazione è stato: viceparroco e parroco ad Adrano dal 1988 al 1992; vicerettore in Seminario dal 1994 al 1998; vicario episcopale per la cultura dal 1999 al 2006; vicepreside dello Studio Teologico San Paolo di Catania dal 1999 al 2007. Dal 2008 è stato rettore del Seminario arcivescovile di Catania. Eletto vescovo di Lamezia Terme il 3 maggio 2019, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 6 luglio successivo. Attualmente è segretario della Conferenza episcopale calabra.